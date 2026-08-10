CENTCOM сообщил о перехвате 55 торговых судов после возобновления блокады Ирана CENTCOM: США развернули 55 коммерческих судов после возобновления блокады Ирана

Москва10 авг Вести.Американские военные развернули 55 коммерческих судов с момента возобновления морской блокады Ирана. Об этом сообщило Центральное военное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х.

Как указали в CENTCOM, американские военные вывели из строя два судна, а также провели досмотр двух кораблей для обеспечения соблюдения блокады.

По состоянию на 9 августа CENTCOM перенаправил 55 коммерческих судов сказано в тексте

Днем ранее CENTCOM сообщал о 51 перенаправленном торговом судне.

США возобновили морскую блокаду иранских портов 14 июля после временного перерыва. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил 5 августа, что Ормузский пролив откроют в ближайшее время для судоходства, в противном случае последует "очень сильный удар" по Ирану.