Москва10 авгВести.Американские военные развернули 55 коммерческих судов с момента возобновления морской блокады Ирана. Об этом сообщило Центральное военное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х.
Как указали в CENTCOM, американские военные вывели из строя два судна, а также провели досмотр двух кораблей для обеспечения соблюдения блокады.
По состоянию на 9 августа CENTCOM перенаправил 55 коммерческих судовсказано в тексте
Днем ранее CENTCOM сообщал о 51 перенаправленном торговом судне.
США возобновили морскую блокаду иранских портов 14 июля после временного перерыва. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил 5 августа, что Ормузский пролив откроют в ближайшее время для судоходства, в противном случае последует "очень сильный удар" по Ирану.