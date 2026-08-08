США перехватили более 50 торговых судов с начала возобновления блокады Ирана CENTCOM: США перехватили более 50 торговых судов в рамках морской блокады Ирана

Москва8 авг Вести.Военные США перенаправили 51 торговое судно с начала возобновления блокады морских портов Ирана в середине июля, сообщает Центральное военное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х.

По состоянию на 7 августа командование перенаправило 51 торговое судно, вывело из строя два и досмотрело два судна для обеспечения соблюдения блокады отмечает CENTCOM

США возобновили морскую блокаду иранских портов 14 июля после временного перерыва.

По данным CENTCOM на 1 августа, Военно-морские силы США перехватили 30 судов, связанных с Ираном после возобновления блокады.

Трамп заявил 5 августа, что Ормузский пролив откроют в ближайшее время для судоходства, в противном случае последует "очень сильный удар" по Ирану.

Телеканал Al-Hadath передал, что Иран и Оман пришли к соглашению о полном открытии судоходства в Ормузском проливе. Согласно обговоренным условиям входящие в пролив суда начнут проходить через коридор, находящийся ближе к Ирану, а выходящие – ближе к Оману. При этом страны не намерены взимать с судов транзитные сборы.

Трамп не прокомментировал эту информацию, но 7 августа выступил с утверждением о том, что ситуация в Ормузском проливе "продвигается хорошо".