Авиавласти США назвали стройку в Белом доме причиной ЧП с вертолетом Трампа Причина опасного сближения вертолета Трампа с самолетом – стройка в Белом доме

Москва29 авг Вести.Строительные работы на территории Белого дома вызвали перебои в работе радиосвязи, что привело к инциденту с вертолетом американского президента Дональда Трампа в начале августа, следует из отчета Национального управления США по безопасности на транспорте (NTSB).

Инцидент произошел 4 августа, когда вертолет Marine One с Трампом на борту вылетел с площадки возле Белого дома в направлении авиабазы Эндрюс. В это же время из аэропорта им. Рейгана в Вашингтоне взлетел гражданский самолет Envoy Air.

Диспетчеры не приостановили вылет коммерческого рейса, в результате воздушные суда не выдержали минимальную дистанцию и опасно сближались, но трагедии удалось избежать, сообщило Федеральное управление гражданской авиации США.

Согласно предварительному отчету NTSB, который приводит агентство Associated Press, авиадиспетчеры не получили предупреждение о вылете Marine One и не остановили полеты, как того требуют правила, введенные после столкновения пассажирского самолета American Airlines и армейского вертолета в январе 2025 года.

Технические эксперты установили, что перебои в связи вертолета Marine One с диспетчерской вышкой были вызваны перемещением вертолетной площадки на новое место из-за строительных работ на территории Белого дома.

В мае 2026 года вертолетную площадку перенесли с южной лужайки Белого дома в расположенный неподалеку парк Эллипс.

Для решения возникшей после этого проблемы с потерей сигнала радиоприемник переместили из жилого района вблизи аэропорта на вершину вышки в аэропорту им. Рейгана.

Тем не менее, 28 августа CBS сообщил о новом инциденте: вертолет Трампа вновь потерял связь с авиадиспетчерами.