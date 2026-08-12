NORAD: военные перехватили самолет над городом в Огайо, который посетил Трамп

Военные США рассказали об инциденте с самолетом над Огайо в ходе визита Трампа NORAD: военные перехватили самолет над городом в Огайо, который посетил Трамп

Москва12 авг Вести.Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (North American Aerospace Defense Command, NORAD) сообщило о перехвате самолета над американским городом Женева (штат Огайо), который незадолго до инцидента посетил президент США Дональд Трамп.

Истребители F-16 NORAD сегодня перехватили самолет авиации общего назначения, нарушивший временные ограничения на полеты над городом Женева, штат Огайо говорится на странице командования в соцсети X

Самолет благополучно вывели из района, где действовали ограничения.

В Огайо Трамп посетил несколько спортивных соревнований среди молодежи, организованных по случаю 250-летия Америки.

В США проверят действия диспетчеров, не отложивших рейсы при вылете вертолета с Трампом на борту.