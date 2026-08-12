Москва12 авгВести.Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (North American Aerospace Defense Command, NORAD) сообщило о перехвате самолета над американским городом Женева (штат Огайо), который незадолго до инцидента посетил президент США Дональд Трамп.
Истребители F-16 NORAD сегодня перехватили самолет авиации общего назначения, нарушивший временные ограничения на полеты над городом Женева, штат Огайоговорится на странице командования в соцсети X
Самолет благополучно вывели из района, где действовали ограничения.
В Огайо Трамп посетил несколько спортивных соревнований среди молодежи, организованных по случаю 250-летия Америки.
В США проверят действия диспетчеров, не отложивших рейсы при вылете вертолета с Трампом на борту.