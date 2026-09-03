Москва3 сенВести.Федеральное управление гражданской авиации США (The Federal Aviation Administration, FAA) предложило ввести постоянные ограничения на полеты возле резиденции президента США Дональда Трампа во Флориде.
Военные США неоднократно заявляли о перехватах самолетов вблизи резиденции Мар-а-Лаго.
Ввести ограничения для обеспечения безопасности Трампа попросила Секретная служба США.
Речь идет о введении ограничений на полеты в радиусе одной мили (1,6 км) от Мар-а-Лаго.
При этом ограничения не предусматривают полного запрета полетов: зоной смогут пользоваться самолеты, прибывающие в расположенный рядом международный аэропорт или вылетающие из него, а также военная, правоохранительная, пожарная и санитарная авиация.