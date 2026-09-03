В США могут ограничить полеты возле резиденции Трампа во Флориде

Авиавласти США намерены ограничить полеты возле резиденции Трампа во Флориде В США могут ограничить полеты возле резиденции Трампа во Флориде

Москва3 сен Вести.Федеральное управление гражданской авиации США (The Federal Aviation Administration, FAA) предложило ввести постоянные ограничения на полеты возле резиденции президента США Дональда Трампа во Флориде.

Военные США неоднократно заявляли о перехватах самолетов вблизи резиденции Мар-а-Лаго​​​.

Ввести ограничения для обеспечения безопасности Трампа попросила Секретная служба США.

Речь идет о введении ограничений на полеты в радиусе одной мили (1,6 км) от Мар-а-Лаго.

При этом ограничения не предусматривают полного запрета полетов: зоной смогут пользоваться самолеты, прибывающие в расположенный рядом международный аэропорт или вылетающие из него, а также военная, правоохранительная, пожарная и санитарная авиация.