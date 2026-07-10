CNN: в США проект по укреплению двери Белого дома займет несколько месяцев

В США решили усилить безопасность Белого дома, укрепив входную дверь CNN: в США проект по укреплению двери Белого дома займет несколько месяцев

Москва10 июл Вести.В США намерены провести ремонтные работы по укреплению входной двери Белого дома, чтобы повысить безопасность резиденции американского президента, сообщил CNN со ссылкой на источники. По их данным, на реализацию этого проекта может уйти несколько месяцев.

Белый дом осуществляет обновления входной двери, нацеленные на повышение безопасности говорится в материале

Сотрудники Секретной службы США на протяжении долгого времени выступали за эти изменения, указывает CNN.

Также по данным телеканала, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп возвращался с саммита НАТО в Анкаре не на новом авиалайнере. Причиной такого решения стали опасения за безопасность на фоне обострения конфликта между Вашингтоном и Тегераном.

Как решили сотрудники служб безопасности, в создавшейся ситуации старый авиалайнер лучше подходит для защиты американского лидера.

Во время пресс-конференции в Анкаре Трамп заявил, что, по его мнению, в Тегеране могут попытаться организовать его убийство. Американский лидер счел себя "целью номер один" для Ирана.

Позже газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Израиль передал американской стороне разведывательную информацию, которая якобы свидетельствует о намерении Ирана организовать покушение на главу Белого дома.