В США цены на бензин приблизились к отметкам фильма "Я Легенда"

В США цены на бензин приблизились к отметкам постапокалиптического фильма В США цены на бензин приблизились к отметкам фильма "Я Легенда"

Москва19 сен Вести.Стоимость топлива в США превысила 6 долларов за литр и приблизилась к ценам, которые показывали в постапокалиптическом фильме 2007 года "Я - Легенда". На это массово указывают жители Калифорнии в соцсетях.

Пользователи опубликовали фотографию с одной из заправок. На табло указано, что галлон обычного бензина (приблизительно 3,8 литра - прим. ред.) стоит от 6,27 долларов. Цена на премиум топливо достигла отметки в 6,77 долларов.

К этому снимку юзеры прикрепили кадр из фильма "Я - Легенда" с Уиллом Смитом в главной роли. Там видно, что текущие цены немногим ниже тех, что установили в "постапокалиптическом" мире.