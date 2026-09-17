В США заявили о решении ядерной проблемы Ирана Спикер Палаты представителей Джонсон заявил, что ядерная проблема Ирана "решена"

Москва17 сен Вести.Вопрос о получении Ираном ядерного оружия решен. Об этом заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, передает CBS News.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил в среду, что вопрос о получении Ираном ядерного оружия "решен", и теперь нужно снизить цены на бензин говорится в публикации

В то же время он обвинил демократов и бывшего президента США Джо Байдена в высоких ценах на топливо. Сейчас галлон обычного бензина стоит 4,37 доллара, хотя еще год назад стоимость составляла 3,19 доллара.