Москва17 сенВести.Вопрос о получении Ираном ядерного оружия решен. Об этом заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, передает CBS News.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил в среду, что вопрос о получении Ираном ядерного оружия "решен", и теперь нужно снизить цены на бензинговорится в публикации
В то же время он обвинил демократов и бывшего президента США Джо Байдена в высоких ценах на топливо. Сейчас галлон обычного бензина стоит 4,37 доллара, хотя еще год назад стоимость составляла 3,19 доллара.