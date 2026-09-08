Цены на бензин в Иране повышены в два раза

Власти Ирана повысили цены на сверхнормативный бензин в два раза Цены на бензин в Иране повышены в два раза

Москва8 сен Вести.Власти Ирана повысили цены на бензин в два раза, сообщает министерство нефти Ирана.

Речь идет о бензине, который не подпадает под льготный тариф.

Стоимость литра бензина по третьему тарифу составляет с 8 сентября 10 тыс. туманов (100 тыс. риалов, $0,4-0,5 по рыночному курсу доллара - прим. ред​​​.) отмечает министерство

Третий тариф введен в конце 2025 года, стоимость бензина по этому тарифу составляла 50 тыс. риалов.

В Иране введены два других - льготных - тарифа, которые не изменились: потребители могут приобрести 60 литров бензина по цене 15 тыс. риалов за литр, последующие 50 литров - по 30 тыс. риалов за литр.

Между тем повышение цен на бензин в ноябре 2019 года привело к масштабным протестам в Иране.

Новое повышение цен произошло на фоне конфликта с США и ослабления иранской валюты, хотя власти Ирана не связывали с этим свое решение.