Москва8 сенВести.Власти Ирана повысили цены на бензин в два раза, сообщает министерство нефти Ирана.
Речь идет о бензине, который не подпадает под льготный тариф.
Стоимость литра бензина по третьему тарифу составляет с 8 сентября 10 тыс. туманов (100 тыс. риалов, $0,4-0,5 по рыночному курсу доллара - прим. ред.)отмечает министерство
Третий тариф введен в конце 2025 года, стоимость бензина по этому тарифу составляла 50 тыс. риалов.
В Иране введены два других - льготных - тарифа, которые не изменились: потребители могут приобрести 60 литров бензина по цене 15 тыс. риалов за литр, последующие 50 литров - по 30 тыс. риалов за литр.
Между тем повышение цен на бензин в ноябре 2019 года привело к масштабным протестам в Иране.
Новое повышение цен произошло на фоне конфликта с США и ослабления иранской валюты, хотя власти Ирана не связывали с этим свое решение.