В США разрешат продавать менее качественный бензин, чтобы насытить рынок США ослабят экологические стандарты ради снижения цен на бензин на АЗС

Москва21 авг Вести.Агентство по охране окружающей среды США (Environmental Protection Agency, EPA) временно ослабит сезонные требования к качеству бензина, чтобы повысить его доступность на внутреннем рынке, сообщает портал Breitbart News.

Решение о смягчении экологических стандартов для топлива вступит в силу с 1 сентября, когда EPA совместно с Минэнерго США разрешит продажу бензина марки E10 (содержит 10% этанола) с повышенным давлением насыщенных паров по Рейду.

Таким образом, власти досрочно снимут летние ограничения и разрешат переход к более низким сезонным стандартам, отмечает портал.

Власти США считают, что такая мера позволит увеличить поставки бензина на внутренний рынок на сотни тысяч баррелей в день и снизить стоимость топлива на заправках.

Решение действует с 1 по 15 сентября, после чего требования к давлению насыщенных паров начнут смягчаться по мере приближения более холодного времени года.

Агентство Associated Press сообщило со ссылкой на Американскую автомобильную ассоциацию, что с начала конфликта с Ираном средняя стоимость бензина в США выросла почти на 50%.

Средняя цена за галлон (3,79 литра) бензина превысила $4,48 против $3,1 годом ранее.

По мнению президента США Дональда Трампа, в июне пригрозившего продавцам бензина "большими проблемами", топливо в США должно стоить $2,5 за галлон.