Москва21 авгВести.Агентство по охране окружающей среды США (Environmental Protection Agency, EPA) временно ослабит сезонные требования к качеству бензина, чтобы повысить его доступность на внутреннем рынке, сообщает портал Breitbart News.
Решение о смягчении экологических стандартов для топлива вступит в силу с 1 сентября, когда EPA совместно с Минэнерго США разрешит продажу бензина марки E10 (содержит 10% этанола) с повышенным давлением насыщенных паров по Рейду.
Таким образом, власти досрочно снимут летние ограничения и разрешат переход к более низким сезонным стандартам, отмечает портал.
Власти США считают, что такая мера позволит увеличить поставки бензина на внутренний рынок на сотни тысяч баррелей в день и снизить стоимость топлива на заправках.
Решение действует с 1 по 15 сентября, после чего требования к давлению насыщенных паров начнут смягчаться по мере приближения более холодного времени года.
Агентство Associated Press сообщило со ссылкой на Американскую автомобильную ассоциацию, что с начала конфликта с Ираном средняя стоимость бензина в США выросла почти на 50%.
Средняя цена за галлон (3,79 литра) бензина превысила $4,48 против $3,1 годом ранее.
По мнению президента США Дональда Трампа, в июне пригрозившего продавцам бензина "большими проблемами", топливо в США должно стоить $2,5 за галлон.