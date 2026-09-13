Москва13 сен Вести.Соединенные Штаты могут начать поставки ядерного топлива Ирану в случае, если вопрос с иранской ядерной программой будет решен, заявил глава Минэнерго США Крис Райт.

В частности, Иран должен будет отказаться от производства центрифуг для обогащению урана, которые, по мнению США, могут быть использованы для создания не только ядерного топлива, но и ядерного оружия.

Мы можем поставлять [Ирану ядерное] топливо из-за рубежа. Иран может вновь присоединиться к сообществу государств и обеспечить мир и процветание своему народу сказал Райт агентству Bloomberg

В то же время он признал, что рассчитывать на заключение между США и Ираном соглашения в ближайшее время не стоит.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил почти стопроцентную уверенность в том, что Вашингтону удастся подписать с Тегераном соглашение по иранской ядерной программе. Одновременно с этим он заявил, что США больше не интересуют мирные переговоры с Исламской Республикой.