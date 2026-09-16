Москва16 сен Вести.В преддверии выборов в Конгресс США средняя стоимость дизеля достигла исторического максимума, составив почти 6,5 доллара за галлон. Данная экономическая ситуация создает серьезные политические риски для республиканцев.

Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" американист Малек Дудаков.

Ситуация для администрации Трампа, конечно, очень-очень серьезная. Мы видим, что внутри Америки цены на дизель уже взлетели до исторических максимумов. Сегодня уже практически 6,5 за один галлон в среднем по Америке. А если мы берем еще некоторые штаты на Западном побережье, вроде Калифорнии, куда раньше очень много и нефти, и нефтепродуктов закупалось с Ближнего Востока, то там ситуация, конечно, уже становится критической. Там с обычным бензином все немножко получше, но от дизеля многое зависит, как все отлично понимают: это и логистика, и фермерские хозяйства, и все остальное. То есть это все будет разгонять инфляцию внутри Америки. Но сейчас это, конечно, очень негативно сказывается на Трампе и на Республиканской партии сказал Дудаков



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