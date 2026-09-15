Туск предупредил поляков о рекордном росте цен на топливо

Туск предрек цены на топливо, которые "никому и не снились" Туск предупредил поляков о рекордном росте цен на топливо

Москва15 сен Вести.Польша столкнется с ценами на бензин, которые не снились даже в худших кошмарах, заявил премьер-министр страны Дональд Туск, сообщает РИА Новости.

Рост цен на топливо связан с действиями президента Польши Кароля Навроцкого, который отказался подписывать предложенный правительством законопроект о налогообложении сверхприбылей топливных компаний.

Мы скоро получим рекордные цены [на топливо]. Такие, которые никому не снились в самых худших снах приводит РИА Новости слова Туска

Министр энергетики Польши Милош Мотыка отметил, что у страны уже нет денег для того, чтобы сдерживать цены на топливо.

В Польше 1 сентября завершилась правительственная программа "Цены топлива ниже", которая уменьшала ставку НДС на бензин и дизельное топливо с 24% до 8%​.