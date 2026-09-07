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Министр энергетики Польши: в бюджете нет денег для сдерживания топливных цен

В Минэнерго Польши заявили, что нет денег для сдерживания цен на топливо Министр энергетики Польши: в бюджете нет денег для сдерживания топливных цен

Москва7 сен Вести.В бюджете Польши больше нет денег для того, чтобы сдерживать топливные цены. Об этом заявил министр энергетики страны Милош Мотыка, сообщает РИА Новости.

На данный момент нет бюджетных возможностей, чтобы профинансировать этот пакет. Это произошло из-за решения пана президента сказал Мотыка

Польское правительство обвиняет в росте цен топлива президента страны Кароля Навроцкого, который недавно наложил вето на закон о налогообложении сверхприбылей ТЭК. При этом, по мнению Мотыки, цены на топливо в Польше снизятся после стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

1 сентября в Польше завершилась правительственная программа "Цены топлива ниже", когда ставка НДС на бензин и дизельное топливо была снижена до 8% с 24%​.​ Сразу после окончания программы цены на дизельное топливо на АЗС существенно выросли.