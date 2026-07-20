В Молдавии запасов бензина осталось на 18 дней, дизеля - на 8 дней

В Молдавии сообщили о критическом уровне запаса топлива в стране В Молдавии запасов бензина осталось на 18 дней, дизеля - на 8 дней

Москва20 июл Вести.Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии сообщило о нехватке топлива, по данным организации, запасов бензина в стране осталось на 18 дней, дизельного топлива - на 8 дней.

НАРЭ ответило на заявление ассоциации "Сила фермеров", которое, в свою очередь, сообщило об угрозе срыва уборки урожая из-за ситуации с горючим.

НАРЭ следит за развитием событий на международном рынке, включая ситуацию в регионе Персидского залива, которая порождает неопределенность на нефтяных рынках и отражается на динамике международных котировок, включая котировки Platts, влияя на цены на нефтепродукты и условия поставок на рынке. Согласно данным за 20 июля 2026 года, ситуация следующая: дизельное топливо - 8 дней; бензин - 18 дней отмечается в релизе в официальном Telegram-канале организации

Ранее сообщалось, что на фоне нового всплеска конфликта между США и Ираном цены на бензин резко подскочили в Германии.