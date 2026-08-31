Москва31 авгВести.Германия не может позволить себе продление топливной скидки для снижения цен на дизель и бензин, которые выросли из-за энергетического кризиса, вызванного конфликтом вокруг Ирана. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD
Сейчас мы ее [топливную скидку] не продлеваем. Мы также не можем себе этого позволитьсказал Мерц
Канцлер также прокомментировал вопрос закрытия атомных электростанций в ФРГ.
Я не несу ответственности за закрытие атомных электростанций в Германии. Я бы не стал этого делать. Мы закрыли АЭС до того, как создали альтернативные мощности. Теперь мы с большим трудом наверстываем упущенноеотметил канцлер
Мерц признался, что никто не знает, станет ли Германия в обозримом будущем страной с дешевой электроэнергией.
На фоне конфликта вокруг Ирана и блокировки Ормузского пролива правительство Германии ввело ряд мер, направленных на снижение цен на топливо. В мае и июне в ФРГ действовала топливная скидка. Ее суть состояла в уменьшении налога на топливо примерно на 17 евроцентов за литр.
Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что немецкая экономика несет урон из-за политики канцлера Германии Фридриха Мерца. Дмитриев выразил уверенность, что "фанатичный русофоб" Мерц своими действиями несет угрозу безопасности ФРГ.