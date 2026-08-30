Москва30 авгВести.Расходы на оборону государства имеют больший приоритет, чем траты на выплаты родительских пособий. Такое мнение высказал канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD.
В ходе беседы политика попросили прокомментировать рост оборонных расходов на фоне сокращения родительских пособий. По его словам, в настоящий момент армия ФРГ не демонстрирует необходимой боеготовности.
Какой прок от самого щедрого родительского пособия, если мы потеряем свободу и мир в Европе окажется под угрозой?задался вопросом Мерц
Ранее российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что Германия проводит ускоренную милитаризацию, готовясь к военному противостоянию с Россией. По словам дипломата, ФРГ безудержно накачивает военную промышленность бюджетными и заемными средствами.