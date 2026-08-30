Мерц считает, что расходы на оборону приоритетнее трат на родительские пособия

Мерц поставил расходы на оборону выше родительских пособий Мерц считает, что расходы на оборону приоритетнее трат на родительские пособия

Москва30 авг Вести.Расходы на оборону государства имеют больший приоритет, чем траты на выплаты родительских пособий. Такое мнение высказал канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD.

В ходе беседы политика попросили прокомментировать рост оборонных расходов на фоне сокращения родительских пособий. По его словам, в настоящий момент армия ФРГ не демонстрирует необходимой боеготовности.

Какой прок от самого щедрого родительского пособия, если мы потеряем свободу и мир в Европе окажется под угрозой? задался вопросом Мерц

Ранее российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что Германия проводит ускоренную милитаризацию, готовясь к военному противостоянию с Россией. По словам дипломата, ФРГ безудержно накачивает военную промышленность бюджетными и заемными средствами.