Туск заявил о рисках эскалации после падения дронов у польской границы

Туск: Польша ожидает эскалации конфликта с Россией Туск заявил о рисках эскалации после падения дронов у польской границы

Москва14 сен Вести.Польские власти прогнозируют дальнейшее обострение напряженности в отношениях с Россией в связи с недавними инцидентами с беспилотниками вблизи границы.

Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил на брифинге в Правительственном центре безопасности, передает Польское агентство печати.

Глава кабинета министров выразил опасение, что активизация российских ударов по западным областям Украины способна затронуть территорию Польши, хотя и выразил надежду на то, что наиболее опасный вариант развития событий не реализуется.

Туск добавил, что страна продолжит сохранять состояние повышенной готовности и плотно координировать шаги с партнерами по НАТО.

Ранее Туск заявлял, что Россия может нанести удары по контрольно-пропускным пунктам (КПП) на границе Польши с Украиной.