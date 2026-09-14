Москва14 сенВести.Польские власти прогнозируют дальнейшее обострение напряженности в отношениях с Россией в связи с недавними инцидентами с беспилотниками вблизи границы.
Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил на брифинге в Правительственном центре безопасности, передает Польское агентство печати.
Глава кабинета министров выразил опасение, что активизация российских ударов по западным областям Украины способна затронуть территорию Польши, хотя и выразил надежду на то, что наиболее опасный вариант развития событий не реализуется.
Туск добавил, что страна продолжит сохранять состояние повышенной готовности и плотно координировать шаги с партнерами по НАТО.
Ранее Туск заявлял, что Россия может нанести удары по контрольно-пропускным пунктам (КПП) на границе Польши с Украиной.