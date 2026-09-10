Премьер Туск опасается ударов России по КПП на границе Польши и Украины

Варшава опасается российских ударов по КПП на польско-украинской границе Премьер Туск опасается ударов России по КПП на границе Польши и Украины

Москва10 сен Вести.Россия может нанести удары по контрольно-пропускным пунктам (КПП) на границе Польши с Украиной. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск.

По его мнению, таким образом РФ уже "атакует переходы с Молдовой" на украинской границе. Reuters сообщает, что спецслужбы Польши и Украины совместно якобы предотвратили угрозу на одном из пограничных пунктах пропуска. Подробности операции не разглашаются.

ЦРУ предоставило мне достаточно точный отчет о возможном развитии событий в ближайшие месяцы добавил премьер Туск

Он уверен, что Москва взяла курс на экономическое ослабление Украины. Поэтому Россия будет разрушать логистические пути и разрушать пограничную инфраструктуру Киева.

Работа КПП "Староказачье" временно приостанавливалась 9 сентября из-за произошедших ночью взрывов. Пункт пограничного пропуска находится в Белгород-Днестровском районе Одесской области Украины. 25 августа из-за сигналов воздушной тревоги также временно закрывались два погранпукта – "Мирное – Табаки" и "Вулканешты – Виноградовка". Виноградовка используется для ввоза на Украину транзитом через Молдавию военных грузов из Румынии.

В Москве пока воздерживаются от комментариев по поводу заявлений Туска. Ранее российская сторона неоднократно подчеркивала что ВС РФ наносят удары исключительно по военным объектам и сопутствующей инфраструктуре Украины.