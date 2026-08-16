Москва16 авгВести.Граница Польши с Россией и Белоруссией полностью закрыта, заявил премьер республики Дональд Туск.
Он заверил, что ни у одного нарушителя нет "ни единого шанса" нарушить ее.
Сегодня граница Польши - восточная граница с Россией и Беларусью - это закрытая границацитирует Туска портал Clash Report
Ранее на границе Польши с Украиной возникли многокилометровые очереди из грузовиков. Особенно сложная ситуация сложилась на КПП Ягодин - Дорогуск, где дальнобойщики могут ждать в очереди до недели.