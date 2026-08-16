Польша полностью закрыла границу с Россией и Белоруссией, заявил Туск Туск: граница Польши с РФ и Белоруссией полностью закрыта

Москва16 авг Вести.Граница Польши с Россией и Белоруссией полностью закрыта, заявил премьер республики Дональд Туск.

Он заверил, что ни у одного нарушителя нет "ни единого шанса" нарушить ее.

Сегодня граница Польши - восточная граница с Россией и Беларусью - это закрытая граница цитирует Туска портал Clash Report

Ранее на границе Польши с Украиной возникли многокилометровые очереди из грузовиков. Особенно сложная ситуация сложилась на КПП Ягодин - Дорогуск, где дальнобойщики могут ждать в очереди до недели.