В Белоруссии отметили снижение числа разведывательных полетов у западных границ

У границ Белоруссии стали реже летать самолеты-разведчики Запада В Белоруссии отметили снижение числа разведывательных полетов у западных границ

Москва16 авг Вести.Белоруссия фиксирует снижение числа разведывательных полетов вдоль западных границ страны, заявил телеканалу СТВ командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Белоруссии Андрей Лукьянович.

Он подчеркнул, что контроль над воздушным пространством ВВС Белоруссии осуществляют круглосуточно.

Фиксируем значительное снижение количества полетов как боевой авиации, так и разведывательной авиации вдоль наших границ. Поэтому мы можем с уверенностью сказать, что обстановка в настоящий момент стабильная, угроз не представляет сказал Лукьянович

Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил, что Варшава полностью закрывает границу с Белоруссией, а также Россией.