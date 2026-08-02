Москва2 авгВести.В связи с закрытием финно-российской сухопутной границы, альтернативным маршрутом стал эстонский контрольно-пропускной пункт. Там скапливаются большие очереди, проверка документов путешественников с любым гражданством занимает много времени. Об этом рассказал ИС "Вести" польский турист Виктор Фидюк.
Автодорожный "Мост Дружбы" перекрыт противотанковыми ограждениями - "зубами дракона". Пешеходный пункт "Нарва-1" перешел на укороченный дневной график работы. Несмотря на это, поток пешеходов остается повышенным. По словам польского туриста, время проверки документов эстонской стороной существенно увеличилось.
[На переход границы ушло] 6 часов. Русские [пограничники] гораздо быстрее [оформляли документы], эстонскую границу проходили очень долгосказал Фидюк
Власти Эстонии не собираются полностью закрывать границу с РФ. При этом Россия ввела ограничения на грузоперевозки для фур из Эстонии.