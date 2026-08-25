Поддубный объяснил влияние ударов по КПП на украинскую логистику Поддубный рассказал, как удары по КПП рушат украинскую логистику

Москва25 авг Вести.Атаки Вооруженных сил РФ по КПП в Одесской области имеют критическое значение для логистики Украины, поскольку через них идет транзит грузов из Румынии, являющейся одним из главных союзников Киева в регионе. Об этом в своем канале в мессенджере MAX написал военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный.

Контрольно-пропускные пункты в Одесской области имеют ключевое значение для западной логистики Украины. Через них идет транзит грузов из Румынии – одного из главных союзников Киева в регионе, с пересечением молдавской территории. Удары по этим переходам напрямую затрагивают цепочку поставок военной помощи ВСУ написал Поддубный

Ранее сообщалось о закрытии двух пограничных переходов на границе Молдавии и Украины. Решение было принято после атаки БПЛА.