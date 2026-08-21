Два пункта пропуска на границе Украины и Молдавии приостановили работу

Украинский и молдавский КПП приостановили работу после взрывов Два пункта пропуска на границе Украины и Молдавии приостановили работу

Москва21 авг Вести.Украинский контрольно-пропускной пункт "Табаки" в Одесской области на границе с Молдавией приостановил работу после взрывов, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Пропуск физических лиц и транспортных средств через КПП не осуществляется говорится в сообщении ведомства в Telegram

Временно прекратил работу и молдавский КПП "Мирное". Как сообщили в МВД республики, в ночь на 21 августа беспилотники упали примерно в 300 м от границы на украинской стороне. На территории Молдавии обломков дронов или других опасных предметов не обнаружено, отмечается в сообщении.

Через международные пункты пропуска в Одесской области осуществляется поставка военных грузов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Румынии транзитом через Молдавию.