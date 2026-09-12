Восемь КПП на украинско-молдавской границе приостановили работу

На границе Украины и Молдавии остановили работу восемь КПП Восемь КПП на украинско-молдавской границе приостановили работу

Москва12 сен Вести.Восемь контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе Украины и Молдавии приостановили работу из-за воздушной тревоги. Об этом сообщила Таможенная служба Молдавии на официальном сайте.

Лицам, желающим пересечь границу, рекомендовано пока не посещать эти КПП до возобновления их работы.

Таможенные пункты на границе "Атак", "Кривы", "Клокушны", "Ларги", "Унгурь", "Окница", "Бричан" и "Гриманкэуць" временно приостановили свою работу в связи с воздушной тревогой на территории Украины говорится в сообщении

Ранее российские военные нанесли удар по объектам логистики КПП "Староказачье" на границе Украины и Молдавии, которые использовались вооруженными силами Украины (ВСУ) для перевозок военных грузов.

До этого из-за воздушной тревоги также временно закрывались погранпункты "Мирное – Табаки" и "Вулканешты – Виноградовка".