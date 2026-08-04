Москва4 авг Вести.Молдавские правоохранители пресекли деятельность преступной группировки, которая переправила с Украины через границу более 400 уклонистов. Об этом сообщается на сайте пограничной полиции республики.

Сотрудники Департамента расследования трансграничных преступлений прокуратуры совместно с пограничной полицией ликвидировали хорошо организованную сеть, занимавшуюся незаконной миграцией граждан Украины. Было проведено 30 обысков, задержаны 11 человек, подозреваемых в организации незаконного въезда в Молдавию около 400 граждан Украины говорится в сообщении

За нелегальный переход границы с уклонистов взимали от $6 до $10 тыс., затем их оформляли документы и переправляли в страны ЕС.

С начала конфликта молдавские пограничники еженедельно задерживают нарушителей границы призывного возраста. Возбуждено более 800 уголовных дел о незаконной миграции с Украины. За год число уклонистов, бежавших в Молдавию, выросло в 2,5 раза из-за ухудшения ситуации на фронте. Украинцы сразу просят убежища, что позволяет им избежать наказания за нелегальный переход, после чего они уезжают в ЕС. Для усиления молдавской границы западные доноры снабдили пограничников приборами ночного видения и беспилотниками.

Ранее на Украине сократили перечень оснований для отсрочки от армии: еще восемь категорий украинцев лишились права на отсрочку от мобилизации в ВСУ.