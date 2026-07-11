Москва11 июл Вести.Гражданин Молдавии Василий Украинчук, которого принудительно мобилизовали на Украине, вернулся на родину. Об этом сообщила в социальных сетях депутат от оппозиционной партии "Демократия дома" Анна Цуркан.

Как отмечал лидер "Демократии дома" Василий Костюк, 43-летнего жителя села Гримэнкэуць Бричанского района насильно мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, мужчина приехал на Украину к родственникам на Пасху и был задержан на пункте пропуска Росошаны.

Позже в молдавских СМИ со ссылкой на полицию Львовской области появились сообщения о том, что гражданин Молдавии якобы был отправлен на фронт, где пропал без вести и, предположительно, погиб. В июне МИД Молдавии опроверг эти сведения.

После возвращения Украинчука на родину депутат Анна Цуркан заявила, что он смог попасть домой без содействия молдавских дипломатов.

Василий сумел вернуться домой, и не благодаря нашему МИД или послу – вам должно быть стыдно, а благодаря смелым людям, его собственной отваге, вере в себя и любви к семье и стране написала Цуркан

По ее словам, после возвращения в Молдавию Украинчук вместе с правозащитниками и представителями оппозиции посетил Генеральный инспекторат пограничной полиции. Там он подал копию паспорта и заявление с просьбой официально зарегистрировать его въезд в страну и внести соответствующие сведения в государственную базу данных.

На протяжении длительного времени на Украине наблюдается острая нехватка личного состава ВСУ. По словам одного из боевиков армии киевского режима, который сдался в плен ВС РФ, из-за этого "ТЦК (аналог военкомата) ловит всех подряд: стариков, больных, худых". В том числе, отметил он, в рядах украинской армии очень много наркоманов.

Также ранее стало известно, что сотрудники ТЦК принудительно мобилизовали украинца, который воспитывал двоих детей. Из-за отсутствия других попечителей несовершеннолетних отправили в приют.