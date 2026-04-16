Мать насильно мобилизованного в ВСУ молдаванина обратилась за помощью к Санду

Москва16 апр Вести.Мать жителя молдавского села Гриманкауцы, гражданина республики Василе Украинчука, насильно мобилизованного в Вооруженные силы Украины (ВСУ), попросила у президента Молдавии Майи Санду помощи в возвращении сына на родину.

Помогите вернуть сына домой! Он поехал на пасхальные праздники к родственникам и друзьям на Украину, но 13 апреля его задержали на пограничном пункте Россошаны, заявив, что как гражданина Украины призывают на фронт. рассказала Евдокия Украинчук журналистам телеканала "Первый в Молдове"

Женщина отметила, что семья переживает стресс в связи со случившимся. У ее сына нет телефона, родственники не знают, что с ним происходит.

Ранее к Санду с призывом вмешаться и помочь вернуть молдаванина на родину обратился депутат молдавского парламента, лидер партии "Демократия дома" Василе Костюк.

В Молдавии действует закон, запрещающий наемничество в иностранных армиях. При этом президент Майя Санду уже лишала гражданства лидера Партии регионов Александра Калинина за поддержку России и помощь российским военным, а также обещала аннулировать гражданство молдаван, воюющих на стороне РФ на Украине. Однако те граждане республики, которые вступают в ВСУ, напротив, получают медийную поддержку — становятся героями телесюжетов и документальных лент, удостоенных президентских наград.