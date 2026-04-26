Президент Молдавии Санду прибыла в Киев для встречи с Зеленским

Санду прибыла в Киев для переговоров с Зеленским Президент Молдавии Санду прибыла в Киев для встречи с Зеленским

Москва26 апр Вести.Президент Молдавии Майя Санду прибыла на Украину для встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом она сообщила в социальной сети X.

Санду рассказала, что собирается посетить вместе с Зеленским Чернобыль, где 40 лет назад произошла авария на атомной электростанции.

40 лет спустя после Чернобыля я нахожусь в Киеве для переговоров с Зеленским и еду в Чернобыль, чтобы почтить память тех, кто отдал свое здоровье и жизнь за Европу написала президент

Она также заявила, что "стихийные бедствия не знают границ, как и солидарность". Кроме того, Санду добавила, что Молдавия продолжит поддерживать тех, кто "созидает, а не разрушает".

Ранее президент призвала активизировать помощь Украине и подчеркнула необходимость ужесточить санкции против России. Она заявила, что "европейского единства" нужно больше.