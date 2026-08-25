Москва25 авгВести.Россия ударами по пунктам пропуска отрезает Украину от Молдавии. Об этом KP.RU заявил военный корреспондент Александр Коц.
Ранее стало известно, что Молдавия приостановила работу двух КПП на границе с Украиной - "Мирное – Табаки" и "Вулканешты" - после взрывов на украинской стороне.
Морскую дорогу мы им подрезали. Теперь очередь сухопутной... Всего на западной границе у незалежной 27 пунктов пропуска: семь польских, пять словацко-венгерских, пять румынских и десять молдавских. Три молдавских мы за неделю вывели из игры, пусть даже временно. Остается 24. Из них рабочих тяжеловесов, через которые реально идет натовский груз, — от силы восемьсказал Коц
Он также перечислил пункты, через которые проходят западные грузы для Украины: "Ягодин – Дорогуск", "Краковец – Корчова", "Рава-Русская – Гребенне", "Шегини – Медыка", "Ужгород – Вишне-Немецке", "Лужанка – Берегшурань", "Порубное – Сирет" и "Могилев-Подольский – Отачь".