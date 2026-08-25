Коц: Россия ударами по КПП отрезает Украину от Молдавии Военкор Коц: Россия отрезает Украину от Молдавии

Москва25 авг Вести.Россия ударами по пунктам пропуска отрезает Украину от Молдавии. Об этом KP.RU заявил военный корреспондент Александр Коц.

Ранее стало известно, что Молдавия приостановила работу двух КПП на границе с Украиной - "Мирное – Табаки" и "Вулканешты" - после взрывов на украинской стороне.

Морскую дорогу мы им подрезали. Теперь очередь сухопутной... Всего на западной границе у незалежной 27 пунктов пропуска: семь польских, пять словацко-венгерских, пять румынских и десять молдавских. Три молдавских мы за неделю вывели из игры, пусть даже временно. Остается 24. Из них рабочих тяжеловесов, через которые реально идет натовский груз, — от силы восемь сказал Коц

Он также перечислил пункты, через которые проходят западные грузы для Украины: "Ягодин – Дорогуск", "Краковец – Корчова", "Рава-Русская – Гребенне", "Шегини – Медыка", "Ужгород – Вишне-Немецке", "Лужанка – Берегшурань", "Порубное – Сирет" и "Могилев-Подольский – Отачь".