Молдавия приостановила работу двух КПП на границе с Украиной после взрывов

Два молдавских погранперехода закрыли после взрывов на Украине Молдавия приостановила работу двух КПП на границе с Украиной после взрывов

Москва25 авг Вести.Молдавия временно приостановила работу КПП "Мирное - Табаки" на границе с Одесской областью Украины. Об этом сообщила пограничная полиция республики.

КПП приостановил работу после взрывов в районе украинского пункта пропуска "Виноградовка". По данным молдавской стороны, украинский КПП подвергся ударам беспилотников.

Помимо пункта "Мирное – Табаки", работу также приостановил КПП "Вулканешты", расположенный напротив "Виноградовки".

При этом пограничная служба Молдавии уточнила, что пока не обнаружила обломков БПЛА или других объектов, представляющих опасность для населения.

Через международные пункты пропуска в Одесской области осуществляются поставки военных грузов для ВСУ из Румынии транзитом через территорию Молдавии.

Молдавия регулярно приостанавливает работу КПП на границе с Украиной. В начале августа были закрыты 13 пропускных пунктов из 14.