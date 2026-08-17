На юге Молдавии упал и взорвался неопознанный летательный аппарат

Взрыв неустановленного летательного аппарата зафиксировали на юге Молдавии На юге Молдавии упал и взорвался неопознанный летательный аппарат

Москва17 авг Вести.В трех километрах от села Талмаза Штефан-Водского района на юге Молдавии упал и взорвался летательный аппарат, сообщает полиция республики.

Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате падения на землю летательного аппарата, на данный момент не идентифицированного сообщило ведомство в своем Telegram-канале

Как уточнили в Минобороны Молдавии, в 17:37 по местному времени радары обнаружили неопознанный объект, вошедший в воздушное пространство республики со стороны украинского села Кучурган. В ответ на это воздушное пространство Молдавии было перекрыто на 15 минут.

Ранее о взрыве объектов, похожих на обломки БПЛА, молдавская полиция сообщала 9 августа. Тогда из-за взрыва загорелась растительность.