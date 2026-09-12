Минобороны Румынии заявило о падении в поле БПЛА, пролетевшего через Молдавию

В Румынии посреди кукурузного поля упал БПЛА, пролетевший через Молдавию Минобороны Румынии заявило о падении в поле БПЛА, пролетевшего через Молдавию

Москва12 сен Вести.Беспилотный летательный аппарат, нарушивший воздушное пространство Молдавии, рухнул в румынском уезде Сучава. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Румынии.

В ведомстве указали, что Центры управления воздушным движением Украины и Молдавии проинформировали о пересечении беспилотником воздушного пространства двух стран, после чего дрон направился в северо-восточную часть Румынии.

После разведки, проведенной силами MВД, в кукурузном поле в районе Ботошеница-Маре, уезда Сучава, был обнаружен упавший летательный аппарат говорится в сообщении

Два истребителя F-16 ВВС Румынии были подняты в воздух, как только информация о нарушении границы страны поступила в ведомство. Аппарат проследовал над уездом Ботошань, в котором была объявлена воздушная тревога.

Предварительно удар БПЛА о землю спровоцировал незначительное возгорание и образовал полость диаметром около метра и глубиной 30 сантиметров.

Ранее на границе Украины и Молдавии восемь контрольно-пропускных пунктов приостановили работу из-за воздушной тревоги.