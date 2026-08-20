Минобороны Румынии сообщило о падении беспилотника у границы с Украиной Минобороны Румынии: беспилотник упал у границы с Украиной, возник пожар

Москва20 авг Вести.Беспилотник в ночь на четверг вошел в воздушное пространство Румынии и упал в безлюдной местности неподалеку от границы с Украиной. Об этом сообщило министерство обороны страны.

По данным ведомства, беспилотник пересек границу воздушного пространства Румынии примерно в 13 километрах восточнее города Галац и упал в четырех километрах северо-восточнее города Гринду.

После падения беспилотника на земле возник пожар, который впоследствии потух самостоятельно. Информации о погибших, пострадавших или материальном ущербе не поступало.

С момента обнаружения аппарата за ним наблюдали пилоты двух истребителей F-18 ВВС Испании. Кроме того, для проведения разведывательной миссии в район был направлен вертолет ВВС Великобритании. К месту происшествия направилась группа международных экспертов.

По словам президента Румынии Никушора Дана, в июле румынские F-16 за три дня сбили три беспилотника над территорией страны.

Румынский парламент принял закон, дающий право сбивать БПЛА, нарушающие воздушное пространство республики. Североатлантический альянс усилил контроль воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения.