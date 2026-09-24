На севере Румынии упал БПЛА МО Румынии заявило о падении беспилотника на севере страны

Москва24 сен Вести.На севере Румынии, в районе населенного пункта Солка уезда Сучава, рухнул беспилотник, сообщили в министерстве национальной обороны страны.

БПЛА упал после обнаружения его радарами в воздушном пространстве со стороны Украины. Румынские власти поднимали дежурную авиацию по тревоге и на время приостановили проведение уроков в школах четырех населенных пунктов.

Воздушная цель находилась в национальном воздушном пространстве около четырех минут, после чего упала в районе населенного пункта Солка уезда Сучава, не причинив материального ущерба и не приведя к жертвам сказали в министерстве

На место приехали оперативные группы МВД, они оцепили лесную территорию. Эксперты определили аппарат как малогабаритный дрон. Пожара в точке крушения не было обнаружено.