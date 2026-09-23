В Румынии объявляли воздушную тревогу из-за беспилотника у границы

Румыния направила два F-16 к границе после обнаружения БПЛА В Румынии объявляли воздушную тревогу из-за беспилотника у границы

Москва23 сен Вести.Два истребителя F-16 ВВС Румынии поднялись в воздух в ночь на среду после обнаружения дрона вблизи румынской границы. Об этом сообщило министерство национальной обороны страны.

По данным ведомства, радиолокационные системы зафиксировали воздушную цель, которая двигалась северо-восточнее украинского села Вылково.

Два истребителя F-16 ВВС Румынии, входящие в состав боевой службы воздушной полиции, вылетели с 86-й авиабазы в Борче для наблюдения за ситуацией говорится в сообщении ведомства

На фоне инцидента власти объявили воздушную тревогу на севере румынского уезда Тулча. Предупреждение действовало около 40 минут.

В Минобороны Румынии подчеркнули, что нарушение воздушного пространства страны зафиксировано не было.

Ранее в сентябре беспилотник упал в поле в румынском уезде Сучава. Дрон пролетел с Украины через Молдавию.