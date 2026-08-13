Москва13 авгВести.Румыния в ночь на 13 августа подняла в воздух два истребителя F-16 после обнаружения группы беспилотников у границы с Украиной, сообщило Минобороны страны.
По данным ведомства, радиолокационная система зафиксировала пять дронов в районе украинского Измаила, недалеко от границы по Дунаю.
Два истребителя F-16 ВВС Румынии с 86-й авиабазы в Борче были подняты в воздух для наблюдения за ситуациейговорится в сообщении
Наземные радары также обнаружили один из беспилотников в воздушном пространстве Румынии. Дрон пересек румынскую границу примерно в 2 км южнее Пардина. Около 10 минут он находился в воздушном пространстве страны, пролетая вдоль рукава реки Килия, после чего покинул территорию Румынии и направился в сторону Украины.
Ранее румынские военные ликвидировали в Черном море два дрейфовавших БПЛА. Дроны относились к семейству "Гераней".