Румыния подняла два истребителя F-16 из-за беспилотников у границы с Украиной

Румыния подняла истребители у границы с Украиной Румыния подняла два истребителя F-16 из-за беспилотников у границы с Украиной

Москва13 авг Вести.Румыния в ночь на 13 августа подняла в воздух два истребителя F-16 после обнаружения группы беспилотников у границы с Украиной, сообщило Минобороны страны.

По данным ведомства, радиолокационная система зафиксировала пять дронов в районе украинского Измаила, недалеко от границы по Дунаю.

Два истребителя F-16 ВВС Румынии с 86-й авиабазы в Борче были подняты в воздух для наблюдения за ситуацией говорится в сообщении

Наземные радары также обнаружили один из беспилотников в воздушном пространстве Румынии. Дрон пересек румынскую границу примерно в 2 км южнее Пардина. Около 10 минут он находился в воздушном пространстве страны, пролетая вдоль рукава реки Килия, после чего покинул территорию Румынии и направился в сторону Украины.

Ранее румынские военные ликвидировали в Черном море два дрейфовавших БПЛА. Дроны относились к семейству "Гераней".