В Минобороны Румынии сообщили о нейтрализации двух БПЛА в Черном море

В Минобороны Румынии заявили об уничтожении двух БПЛА В Минобороны Румынии сообщили о нейтрализации двух БПЛА в Черном море

Москва11 авг Вести.Румынские военные водолазы уничтожили в Черном море два дрейфовавших БПЛА. Об этом заявил врио министра обороны Румынии Раду Мируцэ.

Военные водолазы уничтожили сегодня во второй половине дня два БПЛА типа "Герань" в исключительной экономической зоне Румынии, примерно в 90 морских милях от Констанцы, в районе периметра газового месторождения Neptun Deep написал он в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской)

Он добавил, что дроны были замечены моряками, которые работали на судне, проходившем неподалеку от места происшествия.

"В целях безопасности навигации и работ возле газодобывающей платформы было принято решение уничтожить БПЛА контролируемым взрывом", - заключил Мируцэ.

Ранее греческие рыбаки нашли на острове Лефкас украинский морской дрон типа Mamai, после чего он был отправлен на военно-морскую базу рядом с Афинами. Афины потребовали от Киева убрать все дроны от греческих берегов.