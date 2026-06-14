Два истребителя поднимались ночью в небо над Румынией из-за дронов ВСУ у границы Минобороны Румынии: из-за беспилотников ВСУ в небо были подняты 2 истребителя

Москва14 июн Вести.Два истребителя ВВС Италии Eurofighter Typhoon были подняты ночью в небо над Румынией из-за группы беспилотников ВСУ, пролетавших близ границы. Об этом заявили в румынском Минобороны.

Уточняется, что самолеты вылетели с базы 57 имени Михаила Когэлничану в 00.10 мск.

Два истребителя Eurofighter Typhoon … вылетели в 00.10 (совпадает с мск) для наблюдения за воздушной обстановкой на границе с Украиной после обнаружения группы воздушных целей в 12 км к востоку от Вилкова отмечается на сайте ведомства

В ведомстве подчеркнули, что сообщений о несанкционированных вторжениях или столкновениях беспилотников с землей не поступало.

Министр обороны Румынии Раду Мируцэ 11 июня потребовал от властей Украины программировать свои морские дроны так, чтобы они самоликвидировались в случае потери контроля и приближения к водам республики.

В конце мая в Румынии произошел инцидент с украинским беспилотником, который упал на крышу дома в городе Галац.