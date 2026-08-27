Румыния подняла в воздух F-18 из-за украинских дронов на границе

Румыния подняла истребители из-за группы дронов на границе с Украиной Румыния подняла в воздух F-18 из-за украинских дронов на границе

Москва27 авг Вести.Румыния подняла размещенные в стране истребители F-18 ВВС Испании из-за беспилотников у границы. Об этом сообщила пресс-служба румынского министерства обороны.

В четверг радиолокационные системы страны обнаружили группу неопознанных дронов в воздушном пространстве Украины.

Два истребителя F-18 ВВС Испании были подняты в воздух для наблюдения за ситуацией говорится в заявлении

На севере уезда Тулча объявлялась воздушная тревога.

24 августа Румыния подняла истребители F-16 и вертолет IAR-330 из-за нарушения воздушного пространства страны.