Москва27 авгВести.Румыния подняла размещенные в стране истребители F-18 ВВС Испании из-за беспилотников у границы. Об этом сообщила пресс-служба румынского министерства обороны.
В четверг радиолокационные системы страны обнаружили группу неопознанных дронов в воздушном пространстве Украины.
Два истребителя F-18 ВВС Испании были подняты в воздух для наблюдения за ситуациейговорится в заявлении
На севере уезда Тулча объявлялась воздушная тревога.
24 августа Румыния подняла истребители F-16 и вертолет IAR-330 из-за нарушения воздушного пространства страны.