Польша и Румыния подняли в воздух истребители из-за воздушной тревоги на Украине

ВВС Польши и Румынии подняли истребители из-за воздушной тревоги на Украине Польша и Румыния подняли в воздух истребители из-за воздушной тревоги на Украине

Москва24 сен Вести.Румыния и Польша подняла в воздух истребители из-за воздушной тревоги на Украине. В Министерстве национальной обороны Румынии объяснили решение о подъеме боевой авиации фиксацией радарами воздушной цели над территорией Украины около румынской границы​​​.

Два самолета F-16 ВВС Румынии... вылетели с 86-й авиабазы Борча для мониторинга ситуации. Около 4.41 радары зафиксировали группу воздушных целей над украинской территорией возле границы с Румынией, в связи с чем с 57-й авиабазы вылетели два испанских истребителя F-18 миссии НАТО сообщили в министерстве, отметив, что в районе дельты Дуная нарушений границы зафиксировано не было и позже тревогу отменили

Оперативное командование польских вооруженных сил также сообщило, что на фоне воздушной тревоги на Украине авиация Польши и ее союзников по НАТО несла дежурство.

Была поднята в воздух польская авиация и авиация НАТО. Также были приведены в высшую степень готовности наземные системы ПВО и радиолокационной разведки. Эти операции носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиты воздушного пространства, особенно в районах, прилегающих к зонам угрозы подчеркнули там

Ранее бывший командир польского спецназа Роман Полько заявил, что польский военный самолет едва не сбил украинский МиГ во время одной из недавних воздушных операций из-за отсутствия координации между Варшавой и Киевом.