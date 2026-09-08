Москва8 сенВести.Вооруженные силы Польши подняли в воздух дежурную военную авиацию. Об этом сообщило оперативное командование польских вооруженных сил.
Такое решение было принято из-за якобы активности России в зоне конфликта на Украине.
Военная авиация начала действовать в польском воздушном пространствеследует из публикации в социальной сети X
Сообщается также, что в состояние повышенной готовности были приведены наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.
Проводимые мероприятия, как заявляет польское командование, носят превентивный характер.
Ранее стало известно, что польские военнослужащие подняли тревогу из-за пролетевших над системами наблюдения птиц.