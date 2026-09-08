Польша подняла в воздух военную авиацию из-за якобы активности ВС РФ на Украине

Польша подняла в воздух авиацию из-за обострения ситуации на Украине Польша подняла в воздух военную авиацию из-за якобы активности ВС РФ на Украине

Москва8 сен Вести.Вооруженные силы Польши подняли в воздух дежурную военную авиацию. Об этом сообщило оперативное командование польских вооруженных сил.

Такое решение было принято из-за якобы активности России в зоне конфликта на Украине.

Военная авиация начала действовать в польском воздушном пространстве следует из публикации в социальной сети X

Сообщается также, что в состояние повышенной готовности были приведены наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.

Проводимые мероприятия, как заявляет польское командование, носят превентивный характер.

Ранее стало известно, что польские военнослужащие подняли тревогу из-за пролетевших над системами наблюдения птиц.