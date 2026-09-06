Москва6 сен Вести.Польские военнослужащие подняли тревогу из-за стаи птиц, следует из сообщения оперативного командования видов вооруженных сил республики.

Ранее оперативное командование сообщило, что из-за подозрения на нарушение воздушного пространства со стороны Белоруссии в район границы был направлен боевой вертолет​​​.

Проверка по подозрению в нарушении воздушного пространства Республики Польша завершена. В результате проведенной проверки было установлено, что зарегистрированные радиолокационными системами показания не были связаны с нарушением польского воздушного пространства. Их причиной стала большая стая птиц, пролет которых был зафиксирован системами наблюдения за воздушным пространством отмечается в сообщении

Ранее в Польше сообщили о перехвате российского Ил-20 над Балтийским морем.