Польша подняла военные самолеты в воздух на фоне предполагаемой "активности РФ"

Польша подняла военную авиацию в воздух на фоне предполагаемой "активности РФ" Польша подняла военные самолеты в воздух на фоне предполагаемой "активности РФ"

Москва20 авг Вести.Дежурные военные самолеты Польши начали патрулировать воздушное пространство страны на фоне предполагаемой активности российских военных на Украине.

Об этом сообщает оперативное командование родов Вооруженных сил (ВС) Польши в соцсети X.

В сообщении говорится, что помимо авиации, в состояние готовности приведены наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.

Польское командование отмечает, что предпринятые меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с "уязвимыми районами".

ВС Польши регулярно информируют о поднятии авиации в воздух, обычно это совпадает с объявлением воздушной тревоги на территории Украины.