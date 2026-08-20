Москва20 авгВести.Дежурные военные самолеты Польши начали патрулировать воздушное пространство страны на фоне предполагаемой активности российских военных на Украине.
Об этом сообщает оперативное командование родов Вооруженных сил (ВС) Польши в соцсети X.
В сообщении говорится, что помимо авиации, в состояние готовности приведены наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.
Польское командование отмечает, что предпринятые меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с "уязвимыми районами".
ВС Польши регулярно информируют о поднятии авиации в воздух, обычно это совпадает с объявлением воздушной тревоги на территории Украины.