Польша подняла в воздух боевую авиацию из-за ситуации на Украине

Польша подняла в воздух авиацию на фоне якобы активности РФ на Украине Польша подняла в воздух боевую авиацию из-за ситуации на Украине

Москва13 сен Вести.Оперативное командование Вооруженных сил Польши отдало приказ о подъеме дежурных истребителей для патрулирования национального воздушного пространства на фоне сообщений об активности в украинском регионе.

Об этом ведомство проинформировало на своей странице в социальной сети X.

В заявлении уточняется, что наземные зенитные ракетные комплексы и радиолокационные станции были переведены в повышенную степень боевой готовности.

Польское военное руководство охарактеризовало принятые меры как превентивные, отметив, что они направлены на защиту безопасности приграничных регионов, граничащих с зонами повышенного риска.

Раньше Польша подняла в воздух авиацию из-за обострения ситуации на Украине.