Москва13 сенВести.Оперативное командование Вооруженных сил Польши отдало приказ о подъеме дежурных истребителей для патрулирования национального воздушного пространства на фоне сообщений об активности в украинском регионе.
Об этом ведомство проинформировало на своей странице в социальной сети X.
В заявлении уточняется, что наземные зенитные ракетные комплексы и радиолокационные станции были переведены в повышенную степень боевой готовности.
Польское военное руководство охарактеризовало принятые меры как превентивные, отметив, что они направлены на защиту безопасности приграничных регионов, граничащих с зонами повышенного риска.
Раньше Польша подняла в воздух авиацию из-за обострения ситуации на Украине.