Польша подняла истребители на перехват Ил-20 над нейтральными водами Варшава заявила о перехвате российского самолета Ил-20 над Балтикой

Москва3 сен Вести.Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о повторном перехвате российского самолета Ил-20 над международными водами Балтийского моря.

По словам польского чиновника, дежурная пара истребителей ВВС Польши была поднята в воздух в 40 километрах к северу от города Устка. Косиняк-Камыш утверждает, что бортовой самолет якобы выполнял полет без включенного транспондера. При этом глава польского оборонного ведомства признал, что нарушения государственной границы Польши зафиксировано не было.

В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.