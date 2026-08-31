Kurier Lubelski: жителей Польши вовремя не предупредили об ударах по Украине

Жителей Польши вовремя не оповестили об ударах по Украине Kurier Lubelski: жителей Польши вовремя не предупредили об ударах по Украине

Москва31 авг Вести.На востоке Польши разразился скандал из-за оповещений местных жителей об ударах Вооруженных сил России (ВС РФ) по Украине. Об этом пишет газета Kurier Lubelski.

Уточняется, что путаница усилилась из-за публикации Операционным центром безопасности (RSB) сообщения об отмене воздушной тревоги спустя пару минут после того, как ее объявили.

Предупреждение предназначалось для жителей Люблинского воеводства. Однако, по словам жителей, не все получили сообщение с предупреждением о начале атаки. Некоторые сообщили, что получили еще одно сообщение, но уже с отменой предупреждения отмечается в публикации

При этом в МВД Польши, комментируя Polsat News инцидент, попытались переложить вину на операторов связи. Согласно заявлению ведомства, некоторые операторы не успели отправить SMS-сообщение об угрозе, потому что сразу же пришла информация об отмене предупреждения.

30 августа профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский заявил, что серия летних ударов российских войск по целям на территории Украины привела к почти полному уничтожению металлургической отрасли и значительному снижению экспорта товаров через морские порты.