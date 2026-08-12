МИД Румынии пытался выдать куски пенопласта за обломки российского БПЛА МИД Румынии попытался выдать куски пенопласта за обломки российского БПЛА

Москва12 авг Вести.МИД Румынии попытался представить куски пенопласта в качестве доказательства "российского происхождения" сбитых над Румынией беспилотников, сообщили газете "Известия" в посольстве России в Румынии.

Российского посла Владимира Липаева вызвали в МИД Румынии для обсуждения этого инцидента.

В ходе беседы в румынском МИД нам продемонстрировали куски пенопласта, предлагая рассматривать их как доказательство "российского происхождения" сбитых беспилотников. Однако никаких фактов, связывающих данные дроны с Россией, нам, естественно, не предоставили приводят "Известия" слова представителя посольства

Президент Румынии Никушор Дан заявил в июле, что истребитель F-16 сбил над Румынией БПЛА. Доказательств российской принадлежности дрона дан не преставил.

Липаев предупредил Бухарест о недопустимости эскалации напряженности, в особенности в связи с попытками румынской ПВО осуществить трансграничные действия.

Бухарест закупает дорогостоящее западное вооружение, оправдывая это мнимой "угрозой с Востока". При этом расходы на подобные закупки осуществляют за счет налогоплательщиков, подчеркнул представитель посольства.

МИД Румынии заявил о решении выслать сотрудника российского посольства в Бухаресте в связи с падением дрона.