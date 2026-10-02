Неопознанный объект упал в Румынии у границы с Украиной, спровоцировав пожар

Военные Румынии сообщили о падении беспилотника и пожаре Неопознанный объект упал в Румынии у границы с Украиной, спровоцировав пожар

Москва2 окт Вести.В Румынии, предположительно, упал беспилотник, спровоцировав пожар в пограничном с Украиной уезде Тулча, пишет румынское издание Informat.ro со ссылкой военное ведомство страны.

ЧП произошло в пятницу утром в районе города Плауру, объектом, предположительно, был беспилотник.

Примерно в 5.00 утра власти сообщили о падении объекта, за которым последовал пожар. По данным Министерства обороны, пострадавших нет, материального ущерба также нет говорится в сообщении

Место падения объекта оцепили, там работают военные специалисты, которые устанавливают обстоятельства падения и выясняют, что это был за объект.

Согласно информации Минобороны страны, радиолокационные системы в течение ночи не фиксировали каких-либо несанкционированных проникновений в воздушное пространство Румынии.

Неделей ранее румынские власти также сообщали о падении беспилотника на севере страны в районе населенного пункта Солка уезда Сучава.