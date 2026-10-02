Москва2 октВести.В Румынии, предположительно, упал беспилотник, спровоцировав пожар в пограничном с Украиной уезде Тулча, пишет румынское издание Informat.ro со ссылкой военное ведомство страны.
ЧП произошло в пятницу утром в районе города Плауру, объектом, предположительно, был беспилотник.
Примерно в 5.00 утра власти сообщили о падении объекта, за которым последовал пожар. По данным Министерства обороны, пострадавших нет, материального ущерба также нетговорится в сообщении
Место падения объекта оцепили, там работают военные специалисты, которые устанавливают обстоятельства падения и выясняют, что это был за объект.
Согласно информации Минобороны страны, радиолокационные системы в течение ночи не фиксировали каких-либо несанкционированных проникновений в воздушное пространство Румынии.
Неделей ранее румынские власти также сообщали о падении беспилотника на севере страны в районе населенного пункта Солка уезда Сучава.