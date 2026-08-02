МО Румынии сообщило об обнаружении воздушной цели на границе с Украиной

Румыния в воскресенье обнаружила воздушную цель на границе с Украиной МО Румынии сообщило об обнаружении воздушной цели на границе с Украиной

Москва2 авг Вести.Румынские военные утром 2 августа обнаружили воздушную цель на границе с Украиной. После этого в уезде Тулча была включена система экстренного оповещения, сообщили в Минобороны Румынии.

Система радиолокационного наблюдения МО Румынии утром в воскресенье обнаружила воздушную цель рядом с границей с Украиной, после чего были введены меры по оповещению населения в уезде Тулуча и генеральная инспекция по чрезвычайным ситуация передала сообщения RO-Alert, говорится в сообщении ведомства.

Там указали, что воздушная тревога была отменена в 9.52, так как цель быстро исчезла с радаров и не зашла в румынское воздушное пространство.